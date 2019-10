In lucht geschoten in Tilburg, politie vindt mogelijk betrokken auto gecrasht terug op A58

In de Corellistraat in Tilburg zou donderdagavond vanuit een auto in de lucht zijn geschoten. De politie zag een witte auto wegrijden en startte de achtervolging. De agenten raakten de wagen kwijt, maar vonden die later mogelijk terug op de A58. Gecrasht tegen een vangrail.

Op de snelweg tussen Tilburg en Eindhoven vond de politie een witte auto tegen de vangrail. Er zat niemand meer in het voertuig. De politie onderzoekt of de auto ook bij de schietpartij betrokken was.

De A58 is tussen Tilburg-Centrum-Oost en Tilburg-Centrum West in beide richtingen dicht vanwege het politieonderzoek. Hoe lang dit gaat duren, is nog onduidelijk.