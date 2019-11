Peter Uneken geniet bij Jong PSV, waar opleiden belangrijker is dan winnen: 'Dit is fantastisch'

"Het is tweeledig", zegt Uneken over de belangen bij Jong PSV. "Het is het opleiden van jongens en een stukje winnen. Je moet wel presteren. Dat hoort er ook gewoon bij. Van allebei zit er iets in. Maar het opleiden en wennen aan wat er gevraagd wordt, staat voorop."

Bekijk de video waar Uneken het heeft over opleiden en genieten en lees daarna verder.

De balans zien te vinden tussen opleiden en winnen is volgens Uneken soms best lastig. "Maar ik heb vooral een probleem als we geen kwaliteit leveren in het veld. En dat heb ik tot nu toe heel weinig gezien. We hebben een paar keer verloren, maar niet omdat we niet ons best deden. Gewoon omdat we moeten wennen."

Spelers afleveren bij eerste

Wanneer Uneken tevreden is aan het einde van het seizoen? Dat is een lastige vraag voor de oefenmeester. "Het is niet zo dat ik zeg dat we een bepaald aantal jongens bij het eerste moeten hebben en zo hoog op de ranglijst moeten eindigen. We doen het goed als er een aantal jongens in beeld is bij het eerste. En als de jongen die niet door kunnen naar het eerste een mooi clubje vinden in het betaald voetbal. En uiteindelijk hoop ik in het linkerrijtje te staan met het team."

En de weg naar de toekomst in het voetbal moeten de spelers vooral bewandelen met een lach op het gezicht. Want ook dat is belangrijk voor Uneken. Genieten doet hij zelf ook. "Dit is fantastisch. Uiteindelijk hou ik dat de jongens voor, je moet elke dag met plezier komen. Ik heb het erg naar mijn zin."