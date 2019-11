Doelman Roland Jansen had jaren terug een assist tegen PSV: 'Verder weet ik er niks meer van'

“Ik weet er heel weinig van”, zegt Jansen over de 3-1 zege in 1998 in in het Omroep Brabant-programma Afslag Zuid. “Maar één doelpunt kan ik me nog wel herinneren. Dennis de Nooijer scoorde na een lange uittrap van mij. Hij liet hem één of twee keer stuiten en nam de bal toen op de pantoffel. Hij schoot hem zo achter Ronald Waterreus. Een assist voor mij. Maar verder weet ik er niks meer van, het is ook al 21 jaar geleden.”

Voor Jansen, die in de drie wedstrijden daarna tegen PSV in totaal zestien tegentreffers kreeg, waren wedstrijden tegen topclubs fijne wedstrijden. “Statistieken spreken altijd in het nadeel van de club waar ik speelde. Maar het is makkelijk, want mensen verwachten toch niet veel. Elk puntje dat je haalt, is meegenomen. Ik heb her en der een puntje weten te sprokkelen, maar over het algemeen stap je met nul punten van het veld af, helaas.”

Luister hieronder het gesprek van Jansen in Omroep Brabant-programma Afslag Zuid en lees daarna verder.

Willem II

Die assist tegen PSV is voor de doelman een mooie herinnering, maar als hij terugkijkt op zijn actieve carrière denkt hij vooral aan Willem II. “Ik ben vanuit de jeugd daar in het eerste gekomen en heb daar twaalf jaar onder contract gestaan.”

"Ik kijk over het algemeen ook het eerst naar Willem II. Ik woon in Rijen, dat is vlak in de buurt. Onlangs hebben we een reünie gehad met een team van Willem II. En ik ga ook nog regelmatig kijken, dat is heel leuk. Ik verwacht dat ze zondag ook winnen tegen FC Groningen, ze zitten in zo'n goede flow.”

Met Sparta en ADO Den Haag, de andere clubs waar hij actief was, heeft Jansen niet meer zoveel. Wel met FC Utrecht, want de Brabander is daar nu fulltime in dienst. "Ik ben daar fysiotherapeut en ben verantwoordelijk voor de paramedische begeleiding van Jong FC Utrecht.”