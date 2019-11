De bewoners van Grave zijn aan zet: naar Land van Cuijk of niet?

En dus zijn ze een petitie gestart voor een opiniepeiling. De laatste dagen zijn partijleden van D66, VP Grave en Liberaal Land van Cuijk Grave hard aan het werk geweest om stemmen te vergaren. Alhoewel alle drie de partijen vóór de herindeling met Land van Cuijk zijn, is dat niet waar het nu om gaat. "Je maakt nu geen keuze, de peiling komt later. Nu teken je om in de raad te brengen dat de gemeente een opiniepeiling gaat organiseren", legt Hennie Bongers van Liberaal LVC uit.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen anderhalf jaar geleden werd al een peiling gedaan, maar die is volgens de partijen niet meer relevant. "In de vorige opiniepeiling waren drie keuzemogelijkheden, één van die mogelijkheden is inmiddels vervallen. We denken dat de uitslag nu eenduidiger zal zijn", legt Dinie van Tuijn van D66 uit.

Twee keuzes

De inwoners zouden in beoogde nieuwe peiling twee keuzes voorgelegd krijgen: zelfstandig blijven of invoegen bij Land van Cuijk. Dat is de reden waarom coalitiepartij Lokale Partij Grave niet achter de nieuwe opiniepeiling staat. "Wij denken dat er nog meer mogelijkheden zijn dan alleen maar te gaan herindelen met Land van Cuijk. Dus wij vinden het nu nog te vroeg", aldus fractievoorzitter Astrid Bannink.

Een grote bijeenkomst in Gassel zorgde er voor dat de oppositiepartijen op het idee kwamen van de nieuwe peiling. "Veel mensen vroegen aan ons wat ze kunnen doen om te zorgen dat er iets gebeurd", vertelt van Tuijn. En wat als uit eindelijk blijkt dat de inwoners in die opiniepeiling kiezen voor een zelfstandige gemeente? "Dan is dat zo", antwoord ze stellig. "Dan leggen we ons daarbij neer en gaan we enthousiast aan de slag om te zorgen dat een zelfstandig Grave goed vooruit komt.

Zover is het nu nog niet. Met Lokale Partij Grave als grootste coalitiepartij is het maar de vraag of de opiniepeiling er komt. Alle partijen lijken het er wel mee eens dat de manier hoe het nu gaat in de raad, niet werkt.

'Naar elkaar luisteren'

Waar de oppositiepartijen de peiling graag zien, omdat de discussie telkens vastloopt, merkt ook Bannink op dat dat anders moet. "We moeten ook eens naar elkaar luisteren in plaats van dat we nu heel erg in de verdeeldheid zitten."

Volgens haar is er eigenlijk nooit echt een gesprek gevoerd en zijn vragen als 'wat wil je niet en waar zie je kansen?' en 'waar zien jullie dat we Grave te kort doen?' nooit besproken. "Wij denken dat het belangrijk is dat we gaan kijken naar alle mogelijkheden en dat we als raad een beslissing maken, want uiteindelijk willen we alle vijftien hetzelfde. Het beste voor onze inwoners", besluit ze.