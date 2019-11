Stem op de vrolijkste Brabander!

EINDHOVEN -

Wie is de Vrolijkste Brabander? Het radioprogramma WAKKER is de afgelopen weken op zoek gegaan naar een antwoord op die vraag. Luisteraars konden hún vrolijkste Brabander nomineren en uit al die nominaties hebben we - na heel wat lachen, gieren en brullen - deze 10 kandidaten geselecteerd. Van wie word jij het vrolijkst? Wie zorgt er bij jou voor een lach op het gezicht? Laat het snel weten!