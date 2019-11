Piloot Freek en engineer Carl nemen na jaren trouwe dienst afscheid van militair tankvliegtuig

Alsof-ie even een onderhoudsbeurtje krijgt en zo weer weg kan vliegen, zo staat de Prins Bernhard in de hangar op de basis. Een beest dat met zijn vijftig meter breed, vijfenvijftig meter lang en achttien meter hoog de hele loods beslaat.

Tweeduizend liter brandstof per minuut

De KDC-10 is onder meer bedoeld om grote vrachten en zo'n 165 militairen te vervoeren. Maar het toestel is vooral bekend als tankvliegtuig. De KDC-10 kan een F-16 of JSF in de lucht tanken.

De KDC-10 kan andere vliegtuigen aftanken in de lucht

Per minuut pompt een KDC-10 al vliegend bijna tweeduizend liter brandstof in een gevechtsvliegtuig. In een paar minuten kunnen ze een gevechtsvliegtuig aftanken.

De inmiddels gepensioneerde Freek van der Vaart was een van de eerste piloten van de KDC-10. Ruim zestien jaar vloog hij met de militaire transportvliegtuigen die in 1992 werden gekocht van Martinair. Hij werd vaak begeleid door flight engineer Carl Boerenkamp.

Morbide vlucht vanuit Indonesië

Freek moest onder meer met het vliegtuig naar oorlogsgebieden, maar ook naar natuurrampen. Zo ook vlak na de tsunami bij Indonesië, in december 2004. ''Toen hebben wij 26 zwaargewonde Nederlanders overgebracht. Verscheurde families. Dat was een morbide vlucht. En tijdens die vlucht zijn er nog twee operaties geweest.''

'Ik ga 'm missen'

''Wat mij het meeste nog bijstaat, is het ophalen van de vluchtelingen tijdens de Kosovocrisis'', vertelt engineer Carl. ''De mensen die bij ons instapten, droegen toen al hun bezittingen in één hand en ze kregen voor de eerste keer sinds tijden een fatsoenlijke maaltijd en wat te drinken.''

Er zijn tal van herinneringen aan de KDC-10. De engineer en de oud-piloot vinden het jammer dat-ie vertrekt. Freek: ''Voor het geluid en voor het gevoel en ervaringen ga ik 'm zeker missen. Zelfs als ik thuis ben en ik hoor dat de KDC-10 op de basis vertrekt.''

Geen pensioen

Hij vervolgt: ''Dit zijn gewoon in mijn systeem. Ik hoor 'm gewoon vertrekken en ik hoor 'm aankomen.'' Voor Carl wordt het ook lastig. In de opvolger is geen plek meer voor hem en dus moet hij ook nadenken over zijn eigen toekomst. Al kan hij de komende twee jaar nog vooruit met de andere KDC, die tot zeker november 2021 in de lucht blijft.

Genieten van een welverdiend pensioen zit er voorlopig niet in voor deze KDC-10. Het toestel is via een soort Marktplaats voor defensiematerieel inmiddels verkocht aan Omega Air in de VS. Voor hoeveel is niet bekend. Maandagochtend vertrekt het vliegtuig naar zijn nieuwe eigenaar.

Opvolger Airbus A330

Zijn opvolger is nog onderweg. De Airbus A330 wordt in mei volgend jaar verwacht op de vliegbasis. Het nieuwe type transport- en tankvliegtuig moet zuiniger en stiller zijn. De komende tijd wordt het personeel van de KDC-10 ingewerkt om te kunnen vliegen met het nieuwe toestel.