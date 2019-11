Bij Breda is vrijdagmiddag een auto over de kop geslagen. Op de A58 richting Tilburg stond tien over halfzes tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint Annabosch zo'n zestien kilometer file. De vertraging bedroeg zeker een uur.

Twee rijstroken werden tijdelijk afgesloten. Het verkeer werd omgeleid via de vluchtstrook. Het is niet duidelijk of iemand gewond is geraakt bij het ongeluk.