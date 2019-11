A27 dicht tussen Geertruidenberg en Hank: motorrijder zwaargewond na ongeluk met vrachtwagen

OOSTERHOUT. -

Een motorrijder is vrijdag tegen het einde van de middag zwaargewond geraakt bij een ongeluk met een vrachtwagen tussen Oosterhout en Hank. De motorrijder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De A27 tussen Geertruidenberg en Hank richting Gorinchem is dicht vanwege onderzoek. Er wordt zo snel mogelijk een rijstrook vrijgegeven, aldus Rijkswaterstaat.