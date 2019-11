OG3NE verovert titel in finale Dance Dance Dance: 'Een avontuur om nooit te vergeten'

👑 WAT EEN FINALE 👑 WE DID IT!!! Een avontuur om nooit te vergeten 🌟 de afgelopen weken hebben we zulke geweldige reacties gekregen op onze dans-optredens 🔥 thanks aan het volledige team @dancedancedancenl & presentatie voor de fun, juryleden voor de opbouwende kritiek en lessen die we in onze toekomst meenemen, choreografen voor de spijkerharde maar ook hilarische trainingen en PRACHTIGE dansen 🤩 Onze lieve mede-kandidaten die in hetzelfde schuitje zaten en waar we lief & leed mee konden delen ❤️ dankbaar voor de liefdevolle begeleiding en zonnestraal tijdens lange dagen @roos2109 ☀️ Boven alles het support van de mensen die we liefhebben & onze fans!!! Tot slot het @longfonds want voor jullie hebben we dit gedaan en die cheque van €100.000,- binnengehaald! We weten zeker dat dit geld goed besteed zal gaan worden! ☁️ #DDD