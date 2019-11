Man rijdt brandstichter klem en wordt in hals gestoken

HEESWIJK-DINTHER -

Een 43-jarige man uit Schijndel is vrijdagnacht in zijn hals gestoken aan De Morgenstond in Heeswijk-Dinther. Volgens de politie - die er 's nachts rekening mee hield dat er aan de steekpartij een verkeersruzie was voorafgegaan - lijkt het er op dat het slachtoffer iemand betrapt had die brand wilde stichten.