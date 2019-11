Verkeersruzie eindigt in steekpartij: automobilist van de weg geduwd en in hals gestoken

De auto van het slachtoffer werd rond halftwee van de weg gedrukt en eindigde tegen een schutting.

Trauma-arts

Vervolgens stapte de dader uit zijn auto en stak die het slachtoffer in de hals. Daarna ging de verdachte ervandoor. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. "De trauma-arts is meegegaan in de ambulance", laat een ooggetuige weten. "Ook een politieagent stapte in de ambulance."

Jerrycan benzine

De politie doet onderzoek in de omgeving - waar volgens een getuige onder meer een jerrycan benzine zou zijn gevonden - en bekijkt camerabeelden.