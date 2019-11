Dansmarathon tegen kanker: 'Al is het een druppel op een gloeiende plaat, alle beetjes helpen'

Het is niet de eerste keer dat de stichting zich inzet voor het goede doel, vertelt Piet. “We doen dit al jaren. En nu dus voor Pink Ribbon." Pink Ribbon is een stichting die fondsen werft en aandacht vraagt voor borstkanker en borstkankerpatiënten. "Vanaf het moment dat we het doel van 2019 bekendmaakten, stroomden de aanmeldingen binnen. Maar ik begrijp dat wel, iedereen heeft op de een of andere manier wel te maken met kanker.”

Zelfs dansers uit België

De Line Dance marathon mag zich op Brabantse bodem afspelen, maar is beslist geen Brabants onderonsje. "De dansers komen echt overal vandaan: Zeeland, Rotterdam, Limburg en zelfs uit België", legt Piet uit. “En ik weet zeker dat ze het tot vannacht gaan volhouden, dat de laatste pas stopt als DJ Arthur zijn laatste nummer heeft gedraaid.”

Voor de duidelijkheid: de dansers lossen elkaar af, dus het is niet zo dat de ‘ochtendploeg’ vanavond laat ook nog met de voetjes van de vloer moet. “Nee, dat zou te dol worden”, lacht Piet. “Onze oudste deelnemer is 84! En die doet nog vlot mee, maar kan natuurlijk geen vijftien uur achter elkaar dansen.”

De organisatie van de Line Dance marathon voor Pink Ribbon met helemaal rechts op de foto Piet Pijnenburg

Alles gaat naar Pink Ribbon

Er is van alles gedaan om zoveel mogelijk geld op te halen voor Pink Ribbon. “Alle inkomsten van deze dag gaan naar Pink Ribbon. De entreegelden à vier euro per persoon, de inkomsten uit de loterij die we hebben gehouden, inkomsten uit de horeca. Alles! Het blijft natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat, maar alle kleine beetjes helpen.”

Het Brabants Buske ging zaterdagochtend langs bij De Druiventros en moest natuurlijk ook een dansje wagen: