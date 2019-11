Zwak Willem II onderuit bij FC Groningen, crisis bij PSV na nieuw puntenverlies

Kaj Sierhuis was in stadion Euroborg de kwelgeest voor het zwakke Willem II. Hij verzorgde, vlak voor en na rust, beide treffers. De Tilburgers bakten er weinig van in Groningen en konden nimmer aanspraak maken op een resultaat.

Crisis

PSV verkeert na zaterdag in crisis. De Eindhovenaren leden in de eredivisie voor de derde keer op rij puntenverlies. Na nederlagen tegen FC Utrecht (3-0) en AZ (0-4) eindigde de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam ternauwernood in een gelijkspel voor het elftal van trainer Mark van Bommel: 2-2. Cody Gakpo voorkwam in blessuretijd dat PSV voor het eerst sinds het voorjaar van 2014 drie competitiewedstrijden achter elkaar verloor.

Bekijk hieronder de analyse van PSV-watcher Job Willemse en lees verder.

Sparta-spits Ragnar Ache opende in de 28e minuut de score voor Sparta. De spits was van dichtbij trefzeker nadat PSV-keeper Jeroen Zoet de bal na een schot van Bryan Smeets niet goed had verwerkt: 1-0.

Weer geen winst

In de tweede helft kwam PSV via Michal Sadilek al vrij snel langszij, maar enkele minuten later lag de bal er aan de andere kant ook weer in. Oud-PSV'er Mohamed Rayhi verschalkte Zoet in de korte hoek. Het duurde tot de blessuretijd dat PSV nog iets terugdeed: Cody Gakpo schoot de gelijkmaker toen nog binnen, maar verder dan dat kwam de ploeg van Mark van Bommel niet.

Denzel Dumfries nam geen blad voor de mond na afloop. Bekijk hier zijn reactie.

Opnieuw liet het veldspel van PSV te wensen over, maar volgens Denzel Dumfries was ook de instelling van hem en zijn teamgenoten gewoon niet goed genoeg. "Dit is een blamage. We verstoppen ons, winnen bepaalde persoonlijke duels niet. Als je ziet hoe wij beginnen... Ik heb er geen verklaring voor."

Maar hoe nu verder? PSV heeft dus al vier duels op rij niet gewonnen. Dumfries: "Makkelijk gezegd weer: we moeten dicht bij elkaar blijven en al die onzin die we al weken zeggen. Maar het is wel zo. We moeten kritisch naar onszelf kijken want dit kan niet. Wij zijn PSV. Je kan niet zo spelen."

Bekijk hieronder de rest van het interview met Denzel Dumfries na afloop van Sparta - PSV en lees verder.

RKC weet eindelijk weer wat winnen is

RKC Waalwijk heeft in de twaalfde speelronde van de eredivisie dan eindelijk de eerste overwinning van dit seizoen behaald. "Het moest er een keer van komen", zei RKC-aanvaller Darren Maatsen na afloop. De ploeg van trainer Fred Grim versloeg Heracles Almelo met 2-0, dankzij een vroeg doelpunt van Sylla Sow en een treffer in de extra tijd van invaller Kevin Vermeulen.

Bekijk hieronder de analyse van clubwatcher John Nelissen en lees verder.

RKC, na vijf jaar terug op het hoogste niveau, pakte slechts één punt uit de vorige elf competitieduels. Alleen bij FC Twente werd een nederlaag voorkomen (3-3).

RKC en Heracles stonden woensdag ook al tegenover elkaar, toen in Almelo voor de beker. De thuisclub won in een spectaculair duel met 4-3. Ook in Waalwijk maakten de twee teams er een aantrekkelijke wedstrijd van, met kansen over en weer. Zo raakten de RKC'ers Clint Leemans en Hans Mulder respectievelijk paal en lat. "We hebben over twee duels laten zien dat we beter zijn dan Heracles", sprak Leemans na afloop van de overwinning. Met de eerste zege van dit seizoen verkleinde RKC de achterstand op VVV-Venlo, de nummer 17 van de ranglijst, tot vijf punten.

Bekijk hieronder de reactie van RKC-middenvelder Clint Leemans na afloop van RKC Waalwijk - Heracles Almelo.