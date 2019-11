PSV'er Mohamed Ihattaren kiest voor toekomst in Oranje: 'Mijn moeder werd emotioneel'

"Ik heb er lang over nagedacht", laat Ihattaren weten. "Ik heb het er veel met mijn familie over gehad. Er is ook veel gebeurd in de tussentijd. Uiteindelijk zijn we tot de beslissing gekomen om voor het Nederland elftal te kiezen. Omdat de KNVB veel voor me heeft gedaan in de jeugdelftallen. Voor mijn moeder was het ook direct een goed gevoel. Ze werd ook emotioneel. Dat zegt heel veel en dan is de keuze vrij makkelijk."

'Geweldige ontwikkeling'

Bondscoach Ronald Koeman is blij met de beslissing van Ihattaren."Mo is een heel jonge speler die een geweldige ontwikkeling doormaakt en inmiddels vast in PSV 1 speelt. Dit soort talenten wil je behouden voor het Nederlandse voetbal en gelukkig heeft hij de keuze voor Oranje gemaakt."

Ihattaren is pas 17 jaar en hij wordt gezien als een van de grootste talenten in Nederland. Vandaar dat zowel de KNVB als de Marokkaanse voetbalbond er alles aan deden om hem over te halen om voor hun land international te worden. Ihattaren debuteerde eind januari als 16-jarige in de eredivisie , tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen. Dit seizoen groeide de middenvelder uit tot een vaste waarde.

Ihattaren stelde zijn beslissing voor welk nationaal elftal hij wilde uitkomen enkele weken uit, omdat zijn vader ernstig ziek was. Zijn vader overleed begin oktober.