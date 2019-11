Burgemeester Valkenswaard over politietekort: 'Balie op politiebureau nog maar drie dagen bemand'

"Het water staat ons aan de lippen." Burgemeester Anton Ederveen van Valkenswaard slaat groot alarm. Sinds de liquidatie van de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum worden advocaten en rechters in Nederland nog beter beveiligd. Daar is meer mankracht voor nodig en die komt vooral uit de regio. Ederveen is daardoor fulltime vijf agenten kwijt. "Dadelijk zit er nog maar drie dagen in de week iemand achter de balie op het politiebureau in Valkenswaard."

In het Omroep Brabant-programma KRAAK. vertelt Ederveen over de veiligheidssituatie in zijn gemeente waar hij al twaalf jaar burgemeester is. "Door de aanslag op Wiersum worden er veel agenten naar boven (van het land, red.) getrokken", legt Ederveen uit. "Het gaat om veertig mensen van de politie Oost-Brabant die nu elders worden ingezet. In mijn regio ben ik vijf mensen kwijt."

Hoewel het gaat om 'tijdelijke verplaatsingen', is dat in de praktijk toch wel wat anders. "Als je mensen drie maanden of een halfjaar kwijt bent, is dat een flink gemis. Zo rijden in het weekend maar twee auto's rond in het gebied rond Valkenswaard. Het is al hard bikkelen om mensen op straat te krijgen."

'Het gaat heel erg moeilijk worden'

Minder agenten betekent dat het moeilijker wordt om de veiligheid in de regio te garanderen. "De politie moet binnen een kwartier ter plekke kunnen zijn. Dat komt nu onder druk te staan. Dadelijk kunnen wij dat niet meer garanderen. Het gaat heel erg moeilijk worden", legt de burgemeester uit. "De grenzen zijn bereikt."

Ederveen snapt dat mensen beveiligd moeten worden, maar dit mag niet ten koste gaan van de regio. "Het politiebureau in Valkenswaard is nu zes dagen open. Dat moet dan worden teruggeschroefd naar drie werkdagen. Dan is er nog wel iemand in het politiebureau voor noodhulp, maar de balie gaat dan dicht."

'Eindjes aan elkaar knopen'

Nu is het zo dat wijkagenten tachtig procent van hun tijd op straat doorbrengen, maar ook dat dreigt in gevaar te komen. "Het is goed dat er extra beveiliging komt, maar dat moet niet ten koste gaan van de bestaande capaciteit. Zo zijn er 1100 extra agenten toegezegd, maar dit jaar eindigen wij met minder agenten dan wij begonnen. Er moet fors geïnvesteerd worden."

Ook Ederveen hoort geluiden dat de politie steeds moeilijker te bereiken is. "Daar proberen wij alles aan te doen. Maar als er bijvoorbeeld wordt gedemonstreerd op het Malieveld in Den Haag, moeten wij daar ook onze agenten voor vrijmaken. Wij moeten dan de eindjes aan elkaar knopen."

'Het begint te knagen'

Samen met de andere regioburgemeesters, de gemeentelijke gesprekspartners van de bewindsman van justitie, heeft Ederveen deze week een brief gestuurd naar minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en de Tweede Kamer over de aanhoudende tekorten van agenten in de regio. "Het is belangrijk dat er geld bijkomt. Het begint te knagen."