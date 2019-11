Juwelier Franc Cortenbach: 'Het ergste vind ik dat overvallers m'n vrouw hebben mishandeld' [VIDEO]

WAALWIJK -

Franc Cortenbach en zijn vrouw hebben een avond achter de rug, die ze nooit meer willen meemaken. De eigenaren van de juwelierszaak in Waalwijk werden zaterdag het slachtoffer van een gewelddadige overval. Ze werden mishandeld en vastgebonden door drie grote mannen, die vervolgens hun juwelierszaak in gingen. Juwelier Franc Cortenbach sprak zondag met Omroep Brabant over de overval: 'Het was net alsof we in een horrorfilm terecht waren gekomen.'