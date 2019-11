Gers Pardoel weer aan het touren en meteen onderuit bij eerste optreden in België: 'Was zo'n moment'

Gers Pardoel is populair in België

Na een rustpauze stond Gers Pardoel zaterdag weer op het podium in het Belgische Leuven. En dat ging niet helemaal goed. "Ik gleed meteen uit. Echt hilarisch", vertelt de zanger in het Omroep Brabant-programma KRAAK. over de start van zijn najaarstournee. "Dat kwam door wat vocht op de vloer."

Aan tafel bij KRAAK. maakt Pardoel zondagmiddag een ietwat vermoeide indruk. "Het was volle bak gisteren in België. En dan ga je onderuit. Het was zo'n moment. Ik vergat ook een keer de tekst nog, maar verder was het geweldig."

'Ontvangst als een echte ster'

Pardoel is populair in België. De komende maanden gaat hij ook vooral daar touren. "Echt leuk hoe ik daar wordt ontvangen. Als een echte ster. Het is gewoon top. Ik sta er iedere keer van te kijken dat mensen hun best doen om naar de show te komen kijken."

Toch gaat Pardoel niet verhuizen naar België. "Ik wil er wel een huis hoor. Daar hebben ze veel mooie huizen. Maar voorlopig blijf ik gewoon in Nederland."

'Alles kan verkeerd gaan'

Eerder dit jaar werd de tournee van Pardoel afgezegd. "Er was zo veel achter elkaar gepland. Je moet sowieso niet te veel hooi op je vork nemen. Maar het was druk."

Die rust lijkt Pardoel goed te hebben gedaan. Over zijn huidige show heeft hij geen twijfels. "Maar alles kan verkeerd gaan voor een show. Op het podium zelf maak ik mij niet druk. Ik ben nooit zenuwachtig."

'Nooit meer een ander'

Pardoel heeft deze week zijn nieuwe single uitgebracht: 'Nooit meer een ander'. Dat is ook een verwijzing naar zijn vrouw Sélina van Gool. Zij en Pardoel zijn na een pauze sinds vorig jaar weer bij elkaar. "Ik moet wel zeggen dat het over haar gaat", grapt Pardoel. "Anders kan ik niet meer thuiskomen."

'Begin volwassener te worden'

Inmiddels is de zanger 38 jaar oud. "Ik begin volwassener te worden. Maar mannen worden sowieso nooit echt volwassen", grapt Pardoel die aangeeft steeds beter van het leven te genieten. "Ik doe sowieso alleen de dingen waar ik zelf zin in heb."

Muzikaal gezien heeft Pardoel voor zijn gevoel alles bereikt wat hij wilde bereiken. "Wat moet ik dan nog doen? Mezelf overtreffen? Ik hou gewoon van muziek maken. Ik ga gewoon zo lang door als ik wil. Dat kan gewoon."