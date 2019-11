Mensen met een verstandelijke beperking scheuren mee op motorcross in Made: 'Nog harder!'

Sommigen hebben het er niet zo op, de knetterende motoren boezemen toch wat angst in. Bijvoorbeeld bij Pieter, als hij uit vanuit zijn rolstoel in de zijspan wordt gezet. Anderen kennen meer bravoure. Zoals Anneke, die enorm staat te stralen.

Nee, Anneke kent geen angst. "Ik ben helemaal niet bang, echt niet. Het mag van mij nog harder gaan."

Bekijk hier de video van Anneke en haar medebewoners in de zijspan. Lees daarna verder.

Genieten

Anneke is één van de bewoners van de woonlocatie Fazantennest, gelegen aan de rand van Made. Elk jaar zijn mensen met een verstandelijke beperking uit de gemeente Drimmelen namelijk welkom op de plaatselijke motorcross. Daar mogen ze een paar rondjes op het parcours meerijden met een zijspan. "Ze kijken er het hele jaar naar uit", zegt Noortje Leijten, de nieuwe voorzitter van de motorcross in Made.

De motorcross is een benefietevenement. Al 21 jaar wordt er geld opgehaald voor goede doelen in de gemeente Drimmelen. Meestal blijft er, na aftrek van de kosten, zo'n vijfhonderd euro over.

'Nog harder, nog harder!'

Dat is misschien niet zo heel veel, maar alles is welkom. En bovendien hebben de verstandelijk gehandicapten een geweldige dag. Wie Anneke op de zijspan super enthousiast 'nog harder, nog harder! tegen haar bestuurder hoort schreeuwen, weet dat geld niet het belangrijkste is.

En ook bij Pieter zijn de zenuwen inmiddels weg en geniet hij van het toertje op de zijspan. Volgend jaar weer!