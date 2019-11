Verstandelijk gehandicapten scheuren mee op motorcross in Made: 'Nog harder!'

MADE -

De 21e editie van de motorcross in Made was weer een feest. Voor de deelnemers, maar zeker ook voor de verstandelijk gehandicapten uit de gemeente Drimmelen. Die mochten namelijk zondag een paar rondjes meerijden in de zijspan. En dat kon bijvoorbeeld voor Anneke niet snel genoeg gaan. "Nog harder, nog harder!"