Plofkraak bij Dierdonkpark in Helmond: 'Er is veel schade, maar er zijn geen gewonden'

De schade na de plofkraak is aanzienlijk. Foto: Pim Verkoelen/SQ Vision)

Bij een geldautomaat bij het Dierdonkpark in Helmond vond zondagnacht een plofkraak plaats. Rond vijf uur werden buurtbewoners opgeschrikt door twee harde knallen binnen een minuut tijd. "De eerste was de hardste", laat een getuige weten.

"Gelukkig zijn er geen huizen in de buurt van de geldautomaat", reageert een politiewoordvoerder. "Er is veel schade, maar er zijn geen gewonden."

Panelen van de gevel geblazen

Door de kracht van de explosie zijn panelen van de gevel van het gebouw geblazen.

Een ruit van de Albert Heijn-supermarkt sneuvelde en een AH-bord werd van de gevel geblazen.

Scooter

Een explosievenspecialist en forensisch rechercheurs doen sporenonderzoek.

Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Twee verdachten zouden op een scooter zijn weggereden.