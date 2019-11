Man komt thuis van zijn werk en wordt door twee mannen tegen de grond geslagen

De politie deed onderzoek na het neerslaan van de wandelaar op de Gerard Doustraat in Roosendaal. (Foto: Christian Traets)

ROOSENDAAL -

Een man die thuiskwam van zijn werk is zondagnacht om tien voor halfdrie door twee mannen tegen de grond geslagen. Dat gebeurde in de Gerard Doustraat in Roosendaal. Volgens de politie werd de man aangevallen toen hij zijn voordeur open wilde doen.