Wandelaar neergeslagen in Roosendaal, politie denkt dat dader slachtoffer wilde beroven

Een wandelaar is zondagnacht op de Gerard Doustraat in Roosendaal door een onbekend iemand uit het niets neergeslagen. Dit gebeurde rond kwart over twee.

Wat de aanleiding voor de mishandeling was, is niet bekend. De politie houdt er rekening mee dat iemand het slachtoffer wilde beroven.

Ziekenhuis

"Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht", laat een politiewoordvoerder weten. Hoe erg de wandelaar gewond is, is niet bekendgemaakt. Ook is niet bekendgemaakt of er iets is buitgemaakt.

De politie heeft in de omgeving gezocht naar de dader. Dit zou niks hebben opgeleverd.