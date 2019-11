Schoonmaker vindt handgranaat in de vriezer van een huis in Roosendaal: 'Ik schrok me dood'

“Ik schrok me dood.” Dat vertelt Diliana Elvers-Gijzen van schoonmaakbedrijf De Cleaning Pro. Dit nadat ze maandagochtend in een huis in Roosendaal een handgranaat vond. In de vriezer, tot haar grote verbazing. Diliana is met drie collega’s bezig met het leegruimen van het huis aan het Jordaensplein. Bij die werkzaamheden vond ze de handgranaat.

De politie bevestigt de vondst van 'een mogelijk explosief'. Een woordvoerder laat weten een explosievenexpert naar het adres te hebben gestuurd. Diliana en haar collega’s hebben de handgranaat in een container gelegd. “En vervolgens zijn we weer verder gegaan met ons werk”, vertelt Diliana, de eigenaar van het schoonmaakbedrijf, koelbloedig. “Ik ben niet zo bang aangelegd."

Toen Diliana de granaat vond. Heeft ze direct haar mannelijke collega’s erbij gehaald. Samen hebben we besloten de politie te bellen. “Die gaven meteen aan dat ze een expert zouden sturen. En daarop wachten we nu.” In de tussentijd heeft Diliana de granaat zelf opgepakt en in de container gelegd.

'Voor het eerst'

Het huis wordt volgens Diliana leeggehaald omdat de bewoner is overleden. “Daarvoor worden we wel vaker ingeschakeld”, legt ze uit. “We maken heel wat mee. Maar het is voor het eerst dat we een granaat vinden”, zegt ze.

Op het moment dat we Diliana spraken, rond halfelf, was de explosievenspecialist van de politie nog niet ter plekke. En Diliana en haar collega’s zijn dus gewoon weer aan het werk gegaan. Niet gevaarlijk, volgens haar. "De granaat ligt in de afgesloten container. En we moeten toch door hier."