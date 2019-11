Jongetje (2) dat op straat gevonden werd in Roosendaal, weer herenigd met moeder

Er is een Burgernet-melding met signalement verspreid. (Foto: Archieffoto)

Het jongetje van twee dat maandagmiddag alleen op straat werd gevonden in Roosendaal, is weer terug bij zijn moeder. Dit laat de politie rond halfvier weten.

De politie meldde eerder dat iemand rond halftwee de peuter had gevonden in de omgeving van de Albastdijk en zich over het kind ontfermde. Toen niemand zich meldde, belde deze persoon de politie om te laten weten dat 'er al een uur een kind binnen zat'.

Om drie uur bracht Burgernet een melding naar buiten van het gevonden kind.