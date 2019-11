Op Eefjes auto werd een hakenkruis gekrast: 'Verschrikkelijk om mee rond te rijden'

De Tilburgse stond zaterdagochtend op het punt om de deur uit te gaan, toen ze de krassen op haar auto spotte. "Ik dacht: zie ik dit nou goed? Een groot hakenkruis over de halve motorkap."

Ook bij twee andere wagens was het nazi-symbool ingekrast. Een daarvan is de auto van haar buurvrouw, zegt ze. De Tilburgse plaatste een oproep op Facebook, of iemand iets gezien had. Ook deed ze aangifte bij de politie.

"Ik kan er met mijn hoofd niet bij, dat iemand dit leuk vindt om te doen", zegt Eefje over het vandalisme. Verbolgen is ze er over. "Een auto bekrassen is sowieso verkeerd, maar zo'n hakenkruis is gewoon heel naar."

Gerechtigheid

En het duurt nog even voordat de schade hersteld is. Haar auto kan donderdag pas bij de garage terecht, zegt De Kort. "Ik vind het verschrikkelijk om nu zo rond te rijden, maar het moet wel. Mijn werk is te ver weg om de fiets voor te pakken."

De Tilburgse hoopt dat de dader gepakt wordt. "Als jij zo stoer bent om zoiets te doen, mag je er wat mij betreft ook voor betalen. Ik heb het geluk dat ik goed verzekerd ben, maar anders kan zoiets veel geld kosten."

Volgens de politie zijn er geen andere meldingen van bekraste auto's in de buurt. Mogelijk moeten er nog aangiften binnenkomen, zegt een woordvoerder. De politie bekijkt camerabeelden uit het Tilburgse centrum om de dader op het spoor te komen.