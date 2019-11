Trudies vader was EHBO'er tijdens Heusdense Stadhuisramp (1944) 'Hij liet er nooit veel over los'

In de kelders van het 16e-eeuwse stadhuis zochten op het moment van het bombardement tweehonderd mensen beschutting voor het oorlogsgeweld. Het hele stadhuis stortte in en 134 mannen, vrouwen en veel kinderen kwamen om het leven. Na de ramp werden de doden in Heusden begraven in twee massagraven.

Doden werden gesorteerd op geloof

“Toen mijn vader aankwam bij het stadhuis zag hij meters hoog puin, hij moest omlopen om erbij te komen”, vertelt dochter Trudie. “Toen zijn ze gaan graven. De doden moesten gesorteerd worden op katholiek en protestant. Dat vond hij heel erg, want in Heusden leefden ze niet zo.”

Herdenkingsdienst en een nachtelijke stille tocht

Om zeven uur maandagavond begon in de Grote of Catharijnekerk de herdenkingsdienst gevolgd door een stille tocht naar het monument bij het bezoekerscentrum in de Pelsestraat. De kerk zit afgeladen vol, er zijn zeker vijfhonderd mensen.

In de nacht van maandag op dinsdag (4 op 5 november), vindt er een herdenkingstocht plaats. Omstreeks 02.20 uur is het 75 jaar geleden dat de verwoesting van het stadhuis plaatsvond en 134 mensen de dood vonden. Op dat tijdstip zal de klok van de Grote of Catharijnekerk 134 seconden luiden om de slachtoffers te herdenken.

Bij de nachtelijke herdenking, loopt Trudie van den Ossenblok mee. “Ik wil beleven wat mijn vader destijds ook meemaakte.”