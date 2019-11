Vrouw doet valse aangifte om vreemdgaan te verhullen: 80 uur werkstraf

Is ze verkracht of had ze uit vrije wil seks en deed ze daarna een valse aangifte van verkrachting? Een vrouw uit Asten stond maandag voor de politierechter in Den Bosch. Opvallend is dat ook haar man voor moest komen. Hij wordt beschuldigd van smaad en laster van de man die de vrouw volgens hen zou hebben verkracht. De rechter legde de man en de vrouw een werkstraf van 80 uur op.

Zichtbaar geëmotioneerd en zenuwachtig zit Marielle D. In de rechtbank. Af en toe vecht ze tegen de trainen terwijl haar man naast haar zit. In september 2017 gaat Mariëlle van D. naar een bierproeverij in een café in Asten. Na afloop komt ze wat bekenden tegen waar ze een gezellige avond mee heeft. De vrouw gaat met de mannen mee naar een huis van één van hen. "Vanaf dat moment weet ik heel weinig meer", verklaarde ze vandaag voor de rechter.

Vrijwillige seks

Haar man Bas H. is haar die avond kwijt en zoekt zijn vrouw. Hij vindt haar in het huis, bijna naakt. Het is overduidelijk dat ze seks gehad heeft. De vrouw weet zich naar eigen zeggen niets meer van de avond te herinneren en zegt daarom dat ze gedrogeerd is en verkracht. De andere aanwezige mannen verklaren dat Van D. vrijwillig seks heeft gehad met één van de mannen. Ze hebben haar geprobeerd tegen te houden. Maar na enige tijd verdween ze met één van hen toch naar boven.

Huwelijk redden

De officier van justitie stelt daarom dat dit een valse aangifte is. "Deze zaak kent alleen maar verliezers", zo begint hij zijn requisitoir. "Ik ben van mening dat ze een slippertje heeft gemaakt en in een poging haar huwelijk te redden en de schande van het dorp niet over zich af te roepen een valse aangifte heeft gedaan."

Smaad en laster

Ook haar man, Bas H. is volgens de officier schuldig. Er is hem smaad en laster ten laste gelegd. Nadat de politie het stel vertelde dat ze geen verder onderzoek konden doen mailde hij een deel van de carnavalsvereniging waar zowel een aantal van de mannen als zij lid van zijn verhaal. Daar stelde hij alsnog dat Mariëlle was gedrogeerd, verkracht en van haar vrijheid was beroofd.

Schuldig

De officier van justitie vond de vergrijpen heftig genoeg om een werkstraf van 80 uur te eisen en daarbij ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. De rechter vond de werkstraf afdoende.