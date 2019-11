Boerenorganisaties waarschuwen leden voor nieuwe actie dierenactivisten: 'Doe je stal op slot'

ZLTO meldt dat ze vlak voor het weekend een telefoontje van de politie kregen. "Wij zijn door de politie op de hoogte gebracht dat ze aanwijzingen hebben dat er mogelijk een actie komt", zegt De Jong. Waar deze actie zou zijn, is niet bekend. "De actie is bij de politie gemeld, maar de locatie waar de actie zou zijn is geheim gehouden en niet doorgegeven aan de politie."

Rechtszaak Meat the Victims

De actie zou moeten plaatsvinden in de week dat 64 aanhangers van Meat the Victims voor de rechter staan. Zij bezetten in mei van dit jaar een stal van een boer in Boxtel en moeten zich daar woensdag voor verantwoorden voor de rechtbank in Den Bosch.

Ook Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) waarschuwt voor een actie. De POV sluit niet uit dat de rechtszaak wordt aangegrepen voor een nieuwe actie, schrijft agrarisch nieuwswebsite Nieuwe Oogst.

Verboden toegang-bordje

POV geeft ook tips voor boeren om het dierenactivisten lastig te maken. Ze raden onder meer aan om een bordje op te hangen met 'Verboden toegang, artikel 461 van het Wetboek van strafrecht'. "Met zo'n bord staat u juridisch sterker als u aangifte doet. Deze borden zijn voor gemiddeld 10 euro te koop via internet", zegt POV tegen Nieuwe Oogst.

Ook ZLTO waarschuwt de leden. "Hou alles in de omgeving van je stal extra in de gaten en doe je stal op slot."