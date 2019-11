Man gooit molotovcocktail naar politiebureau, Bureau Brabant zendt beelden uit

Beelden van een man in oktober en in mei dit jaar.

De politie is opzoek naar een man die maandagochtend 21 oktober rond vier uur een molotovcocktail tegen het politiebureau aan de Mathildelaan in Eindhoven gooide. Op zondagochtend 26 mei gebeurde hetzelfde. Opsporingsprogramma Bureau Brabant zond maandagavond beelden uit van beide incidenten omdat het mogelijk om dezelfde dader gaat.

Een man gooide in oktober een molotovcocktail naar de ingang van het politiebureau. Er ontstond een kleine, maar felle brand. De man ging ervandoor en rende via de Mathildelaan naar het stadion in Eindhoven.

Op de beelden is te zien dat hij donkere kleding droeg en door zijn blote enkels lijkt hij blank of licht getint.

Getuigen

De politie weet dat deze man al voor het incident in de buurt van het politiebureau was. Getuigen hebben hem zien staan en het leek of hij aan het aarzelen was.

Tweede incident

Op 26 mei gooide een man ook een molotovcocktail naar de deur van het politiebureau, maar hij mistte op twee meter na. Deze man is ook op de camera te zien. Hij droeg ook donkere kleding en hij had een gele plastic tas van supermarkt Jumbo bij zich.