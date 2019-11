91-jarige vrouw slachtoffer van straatroof, beelden vrijgegeven van dader

Een 91-jarige vrouw is op zaterdagmiddag 5 oktober beroofd in Roosendaal. De vrouw liep met haar rollator naar huis toen een man haar begon te volgen en daarna haar handtas stal. De verdachte is niet gepakt en opsporingsprogramma Bureau Brabant liet daarom beelden zien van de dader.

De vrouw kwam net terug van de supermarkt aan de President Kennedylaan. Rond een uur of vier was de vrouw onderweg naar huis met haar rollator. Zij was nog maar net om de hoek toen de man langs haar liep en haar handtas van de rollator pakte. De vrouw raakte niet gewond.

Op de camerabeelden is te zien hoe de man naar de vrouw toekomt, haar tas pakt en de hoek omgaat en wegrent.

Twintig jaar

De dader is ongeveer twintig jaar oud en hij is rond de 1.85 meter. Hij droeg een donkere spijkerbroek, had een capuchon, droeg sneakers en hij had een rugtas bij zich.