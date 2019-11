Kolonel Silvertop overlegde op kruising in Sint Anthonis toen een Duitse kogel hem dodelijk trof

Een inwoner van Sint Anthonis zag destijds de Britse militairen overleggen op de kruising. “Plotseling hoorde ik schieten en zag een Duitse pantserwagen met hoge snelheid vanuit de Lepelstraat komen rijden. Een Duitse militair met groene camouflagejack schoot als een razende met een mitrailleur vanuit de gevechtswagen”, vertelde hij al eerder.

“Het was een geval van op de verkeerde tijd, op de verkeerde plaats zijn”, zegt Erik van den Dungen nu. Hij is directeur van Oorlogsmuseum Overloon en vertelt voor Brabant Remembers het verhaal van David Silvertop. Hij doet dat op de kruising van de Lepelstraat en de Kolonel Silvertoplaan, de plek van de fatale bespreking.

Erik van den Dungen, directeur van Oorlogsmuseum Overloon, bij het monument in Sint Anthonis

Van den Dungen schetst de oorlogssituatie van dat moment. “Tijdens Market Garden verloren de Britten de slag om Arnhem. Silvertop krijgt de opdracht om de Britse troepen te ontzetten die tijdens de luchtlandingsoffensief ingesloten waren geraakt. De troepen die aan de corridor zaten moesten hun uitweg vinden. Aan de andere kant gingen de Duitsers zich weer versterken. In het gebied bij Sint Anthonis stoten de Britten en de Duitsers letterlijk op elkaar.”

Duits geschut

Sint Anthonis ligt op een driesprong van wegen en op twee van die wegen komen Britse troepen naar het dorp toe. Generaal Harvey roept zijn commandanten Silvertop en Orr op voor overleg. “Midden op de kruising worden de stafkaarten opengevouwen op een motorkap. Normaal gesproken gebeurt dat op een beschermde plek, bijvoorbeeld achter een muur. Maar de soldaten wanen zich veilig, misschien wel té veilig. Ze buigen zich over de landkaarten. In eerste instantie horen ze schoten in de verte, maar daar kijken deze routiniers niet van op. Totdat een van hen opmerkt dat het Duits geschut is”, vertelt Van den Dungen.

Britse tanks rijden Sint Anthonis binnen

'Dwaas idee'

Maar dan is het al te laat. “Met hoge snelheid komt een Duits legervoertuig vanuit de Lepelstraat en vuurt alle kanten op. Silvertop wordt dodelijk geraakt en is op slag dood. Orr raakt zwaargewond en wordt naar het ziekenhuis gebracht, maar overlijdt later op de dag. Voor zijn dood zegt hij nog ‘dat het een dwaas idee was om midden op de kruising te vergaderen’. Generaal Harvey komt met de schrik vrij.

Gedenkplaat in Sint Anthonis

Twee Duitse krijgsgevangen krijgen de opdracht om naast de kerk een graf te graven voor officier David Silvertop. Deze wordt postuum tot kolonel bevorderd. De straat waarin hij overlijdt, draagt nu zijn naam: de Kolonel Silvertoplaan. Ook in Antwerpen is een straat naar de Britse officier vernoemd.

