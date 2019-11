Een klompenraampje in een vrachtwagen? Het vernieuwde DAF Museum laat alle geheimen zien

Elk jaar weten zestigduizend mensen het museum vlakbij het centrum in Eindhoven te vinden. Het automerk is onlosmakelijk met Eindhoven verbonden. Wie de stad wil leren kennen, kan niet om de geschiedenis van het autootje heen.

"DAF en Philips: dat is natuurlijk Eindhoven", zegt vicevoorzitter Geert Vermeer. Hij geeft leiding aan 160 gepassioneerde vrijwilligers. Zij zorgen er goed voorstaat. Zo adopteren sommige vrijwilligers een Dafje dat in het museum staat en zorgen ze ervoor dat-ie blink en de bandenspanning op orde is.

Geniaal eenvoudig

Ad van Geel is een van die vrijwilligers. Vol trots laat hij een Dafje uit 1958 zien. Dit exemplaar komt in de etalage te staan van het nieuwe gedeelte. “DAF heeft tot 1975 auto’s gemaakt. Dit is één van de eerste exemplaren. Een DAF 600. Het was de eerste kleine auto ter wereld met een volautomatische transmissie", vertelt Ad met liefde voor de auto. "Veel jonge mensen hebben interesse in de oude personenauto’s. Men waardeert nu de techniek pas. Die techniek blijkt geniaal eenvoudig te zijn.”

Vrijwilliger Ad van Geel bij de daf uit 1958.

In het museum zie je de geschiedenis van DAF. Zo zijn er legervoertuigen van het merk opgesteld. “Dit is de dikke DAF", zegt Ad. "Hele generaties in Nederland hebben daar hun rijbewijs in gehaald. Een begrip bij een oudere generatie.”

Ook zie je veel bijzondere exemplaren van de auto, zoals een cabrio. “Dit is de DAF strandauto. Het was de auto van de Koninklijke familie.” Maar er staan ook een stadsbus, een vuilniswagen en een brandweerauto.

Klompen in de cabine

Toch was er altijd te weinig ruimte om de volledige geschiedenis te laten zien. De vrachtwagens liepen tot ergens in de jaren negentig. Dat is nu veranderd. In de nieuwe ruimte zie je ook de trucks van de afgelopen twintig jaar.

“De tijdlijn wordt nu voortgezet”, zegt de vicevoorzitter. En je kunt als bezoeker nu nog beter zien hoe die nieuwste trucks er van binnen uit zien. Zo valt een raampje op. Daarachter kun je klompen plaatsen. “Klompen?”, roept de vicevoorzitter zelf verbaasd. “Jazeker. Dat is voor het tanken. Het is niet fijn om daar in te staan. In een tank gaat 1500 liter. Dan is-ie wel even bezig. Dan heeft-ie hier een veilige en schone plek om zijn klompen neer te zetten.”

Vicevoorzitter Geert Vermeer laat zien waar de klompen staan.

Miniaturen

Er is ook een museum in het museum. Een plek waar sommige bezoekers volop genieten. Het is de afdeling met vitrines waar miniaturen in staan. Vrijwilliger Jan de Zwaan – zelf verzamelaar van miniaturen - heeft het opgezet. “We krijgen heel veel. Van gepensioneerden of uit erfenissen. We hebben bijvoorbeeld de gouden DAF hier staan. Ter gelegenheid van het honderduizendste Dafje dat in de fabriek in Eindhoven gemaakt is."

Het DAF-virus heeft Jan helemaal gegrepen. “Ik vind het fantastisch wat we hier aan het doen zijn. Ik werk hier vijf dagen in de week. Het kost veel tijd en energie. Maar je krijgt er ook energie voor terug.”

Vrijdag is de opening met driehonderd genodigden.