Ties raakt mogelijk oog kwijt na dagje festivallen in Eindhoven en zoekt dader via Facebook

Een dagje festivallen eindigt voor Ties van Beek mogelijk in het verliezen van een oog. Hij werd afgelopen zaterdag mishandeld op Bontgenoten Winterfestival in Eindhoven. “Het licht werd letterlijk uit mijn oog geslagen.” De Veldhovenaar plaatste een bericht op Facebook over de dramatische gebeurtenis, in de hoop dat de dader zich meldt. Die post werd al 1,7 duizend keer gedeeld.

Ties schrijft hoe hij samen met een vriend op het festival in het Philips de Jonghpark was. Ze stonden wat te praten toen achter hem een opstootje ontstond. Hij draaide zich om en keek wat er aan de hand was. Vervolgens kreeg hij een rake klap.

“Ik heb permanente schade aan mijn oog, wat niet meer gaat herstellen. De komende weken proberen de artsen te voorkomen dat ik mijn gehele oog kwijt raak”, schrijft Van Beek op Facebook. In een poging de dader te achterhalen, roept hij hem of haar via het sociale medium op zich te melden.

'Erg geschrokken'

Davy Versfeld van de organisatie van het festival laat weten ‘erg geschrokken’ te zijn van het incident. “Je organiseert iets om mensen een leuke tijd te laten beleven. Het is erg jammer dat er dan zoiets gebeurt, waarbij iemand dusdanig letsel oploopt,” zegt hij. “Het is de eerste keer dat we zoiets meemaken.”

Volgens hem ging het gehele opstootje en de mishandeling erg snel. “Onze beveiliging is er eigenlijk niet aan te pas gekomen, toen was het al voorbij. Ik hoorde ook pas gisteren van het incident. Wel werd er die avond een jongen met oogletsel binnengebracht bij de EHBO.”

Bontgenoten Winterfestival was zaterdag van één uur ’s middags tot elf ’s avonds. In het park stonden 5000 bezoekers bij vier verschillende, overdekte ‘area’s’. De mishandeling vond tussen half elf en kwart voor elf plaats in de achterste tent.

Getuigen

De politie onderzoekt de zaak en laat weten dat er inderdaad een geweldincident is geweest, waarbij een slachtoffer ernstig gewond is geraakt aan zijn hoofd. "Er moeten mensen zijn die meer weten", schrijft de politie in een persbericht. "Daarom zijn we dringend op zoek naar die getuigen of mensen die informatie hebben over de dader of daders."