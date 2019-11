Boerenorganisatie ongerust over zitting tegen stalbezetters: 'Lage straf vrijbrief voor meer acties'

Zo'n 125 dierenactivisten van Meat the Victims drongen op maandag 13 mei rond twaalf uur de stal binnen. Ze maakten daar video’s van de varkens en eisten dat ze de gewonde dieren mee mochten nemen om die te verzorgen. Ongeveer 100 andere activisten verzamelden zich buiten de boerderij en voerden daar actie. Ze riepen leuzen als 'There is no excuse for animal abuse'.

Volgens een actievoerder was deze boerderij willekeurig voor de actie uitgekozen en wilden ze vooral laten zien 'wat er over het algemeen in de stallen gebeurt'. De politie sloot de varkensstal af uit angst dat de varkens vrijgelaten zouden worden. Uiteindelijk duurde de bezetting maar liefst tien uur.

Enorme impact

Linda Janssen vertegenwoordigt boer Jeroen woensdag in de rechtszaal, waar 67 bezetters van de stal terecht staan. “Jeroen en Johan, die het bedrijf runnen, zijn er niet bij. Voor hen wordt dit allemaal te veel. Die bezetting heeft een enorme impact gehad. Maar het is belangrijk om daar te zijn, dus ik ben er voor hen.”

Janssen zal woensdagochtend samen met tien tot twintig varkensboeren naar de zitting van de politierechter gaan in Den Bosch. Ook boerenorganisatie ZLTO komt naar de zitting en samen zullen zij, gehuld in shirtjes met ‘Trots op de boer’ de behandeling bijwonen.

Het wordt een lange dag, denkt Janssen. “Er zijn veertien tolken geregeld, omdat de meeste actievoerders uit het buitenland komen. Hoe het precies gaat, in groepen of per nationaliteit, weet ik niet, maar dat gaat lang duren.”

Dierenactivisten protesteerden voor een varkensstal. (Foto: Rob Engelaar)

Spanning is groot

De spanning over de uitspraak van de rechter is groot onder de boeren, weet Janssen. “Als de straf laag uitvalt, dan kan dat een vrijbrief zijn om vaker zulke acties te doen.”

Farmers Defence Force (FDF), dat bekend werd van de boerenprotesten van de laatste tijd, werd opgericht na de confrontatie tussen boeren en actievoerders in Boxtel. Op de Facebookpagina van FDF wordt opgeroepen om met de trekker naar het gerechtsgebouw in Den Bosch te komen. Of veel boeren daar gehoor aan zullen geven, is niet duidelijk.

Grote drukte

Ruim honderd aanhangers van Meat the Victims hebben aangekondigd de zitting bij te wonen. Samen met de vertegenwoordigers van POV en ZLTO levert dat zo’n drukte op dat de rechtbank in Den Bosch heeft besloten de grootste zaal te reserveren.