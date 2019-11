Enorme drukte bij rechtszaak tegen Meat the Victims, activisten en boeren aanwezig

Het is enorm druk in de rechtbank in Den Bosch. Woensdagmorgen staan daar 67 activisten van Meat the Victims voor de rechter omdat ze in mei urenlang een varkensstal in Boxtel bezetten. De zitting zou om tien uur starten, maar vanwege de grote drukte bij de toegangscontrole begint deze later.

Ruim honderd sympathisanten van Meat the Victims zijn op de rechtszaak afgekomen. Ook de boeren worden goed vertegenwoordigd. Er kwamen tientallen boeren op de zitting af. Het gaat om leden van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en boerenorganisatie ZLTO. Ook leden van actiegroep Farmers Defence Force zijn erbij.

Eén van de aanwezige aanhangers van Meat the Victims vindt het 'spannend' vandaag. Glenn Lemmens was zelf bij de stalbezetting in mei, maar bleef buiten de stal. Omdat hij buiten bleef, hoeft hij zich niet voor de rechter te verantwoorden. "Ik ben heel erg benieuwd wat er vandaag gaat gebeuren", zegt hij.

Hij heeft geen idee wat de rechter gaat beslissen. "Ik denk dat het een logisch vervolg is dat ze voor de rechter staan, maar het is aan de rechter om de gevolgen te bepalen." Hij vindt het niet erg dat er ook veel boeren naar Den Bosch zijn gekomen. "De boeren hebben recht op hun eigen mening en zolang alles geweldloos gaat, vind ik het geen enkel probleem."

Boer Peter van der Wielen zegt: “Wij zijn hier om de eigenaar van de stal in Boxtel te steunen. We hopen dat de activisten gestraft worden, want ze waren daar onrechtmatig en dat hoort niet. Het zou natuurlijk wel van de zotte zijn als die mensen vrijgesproken worden. Dan hebben ze een vrijbrief om overal maar binnen te lopen. Dan is het hek van de dam.”

Grote drukte

Vanwege de grote drukte wordt de zaak tegen de 67 stalbezetters van Meat the Victims in de grootste zaal gehouden. De boeren zitten op de publieke tribune. De aanhangers van Meat the Victims zitten in een extra zaal, waar schermen hangen.

Zowel binnen als buiten de rechtszaal verloopt alles ordelijk. Voor de zitting had Meat the Victims opgeroep 'respectvol te zijn tegen andere mensen, ook al hebben ze niet dezelfde mening'.

Ze willen geen gewelddadig gedrag zien, of gewelddadige teksten horen. Ook aan de dresscode is gedacht. Casual en netjes, en geen activistische kleding. "We willen dat het publiek ziet dat we normale maar bezorgde mensen zijn”, aldus Meat the Victims.

Stal bezet

Zo'n 125 dierenactivisten van Meat the Victims drongen op maandag 13 mei rond twaalf uur de stal binnen. Ze maakten daar video’s van de varkens en eisten dat ze de gewonde dieren mee mochten nemen om die te verzorgen. Ongeveer honderd andere activisten verzamelden zich buiten de boerderij en voerden daar actie. Ze riepen leuzen als 'There is no excuse for animal abuse'.

Volgens een actievoerder was deze boerderij willekeurig voor de actie uitgekozen en wilden ze vooral laten zien 'wat er over het algemeen in de stallen gebeurt'. De politie sloot de varkensstal af uit angst dat de varkens vrijgelaten zouden worden. Uiteindelijk duurde de bezetting maar liefst tien uur.