Annet helpt minima en is in de race voor titel Brabander van het Jaar

De tafel van Annet Kremers ligt bezaaid moet speelgoed en chocoladeletters. Ze legt uit: "Ik ben pakketjes aan het maken voor sinterklaas. Want ook als ouders weinig geld hebben, verdienen de kinderen leuke cadeautjes."

Het begon allemaal met een pannenset die Annet gratis op Facebook zette. "Ik kreeg een berichtje van een moeder die de set graag wilde hebben. Toen ze langs kwam raakten we in gesprek. Ze vertelde me over haar leven. Ineens begon ze te huilen en zei ze: 'Ik kan ook helemaal niks met sinterklaas doen en met kerst.' Dat vond ik heel erg en het bleef zo hangen in mijn hoofd, dat ik besloot wat te gaan doen voor haar."

Eerlijk delen

Annet zette een oproep op Facebook. De reacties waren overweldigend. "Je wil niet weten wat ik allemaal voor die mevrouw heb gekregen. Zoveel dat ik besloot om ook iets voor andere mensen te gaan doen."

Sindsdien zamelt Annet overal waar ze maar kan, spullen in voor mensen die nauwelijks rond kunnen komen. Die verloot ze op een besloten Facebookpagina. "Mensen kunnen reageren onder wat zijn nodig hebben of leuk vinden. Dat wordt dan eerlijk verdeeld."

Bekijk hier wat Annet allemaal weggeeft:

Daar zullen ze blij mee zijn!

Annet helpt zo inmiddels zo’n 45 gezinnen in Eindhoven. Zoals de gezinnen van Gonny Aarts en Netty Verbeek.

Als Annet aan Netty een tas met sinterklaascadeautjes voor haar kleinkinderen overhandigt, roept ze enthousiast: "Ooo, daar zullen ze blij mee zijn!" Ze legt uit: "Normaal kan ik dit echt niet betalen."

Ook Gonny krijgt een flink tas met decembercadeautjes mee. Gonny: "Ik zit in de schuldsanering. Vooral in deze maand is het voor mij niet makkelijk. Maar dankzij Annet kan ik mijn kind toch een leuke pakjesavond geven."

