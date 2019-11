Theo de Vries (36) uit Helmond vermist, vertrokken met grijze Fiat Punto

Theo is dinsdag vertrokken met zijn auto (foto: Politie Helmond).

De politie is op zoek naar de 36-jarige Theo de Vries uit Helmond. De man is vandaag, dinsdag 5 november, voor het laatst gezien.

Hij is vertrokken in zijn grijze Fiat Punto met het kenteken 46-GJ-VB. Meldt de politie op Facebook.

Theo is 1,85 meter lang en heeft een normaal postuur. Hij draagt een blauwe spijkerbroek en grijze sneakers met gele opdruk. Ook heeft hij een halflange blauwe jas zonder capuchon aan.

Snelle aandacht vermissing

Het is opmerkelijk dat het nieuws en de foto zo snel zijn verspreid. Vaak wordt hier langer mee gewacht. De politie laat weten dat de reden om dit nu te verspreiden 'in de privésfeer ligt, maar dat er voor nu wel redenen zijn om dit middel in te zetten.'