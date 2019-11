100 kaarsjes en een muzikale taart: de Nederlandse radio bestaat 100 jaar!

“Het bestaat honderd jaar en nog altijd is het springlevend”, zegt Maarten Kortlever, teamleider radio bij Omroep Brabant. “Het mooie van radio is dat je het overal bij aan kunt zetten. Of je nou in de auto zit, de was staat te strijken of aan op het werk zit, de radio kan er altijd bij aan.”

Op naar de volgende 100

Volgens Kortlever is de radio op haar honderdste verjaardag nog lang niet uitgestorven: “Omroep Brabant radio is nog steeds super actueel. We brengen het laatste nieuws, klinken écht Brabants en draaien ook nog eens de lekkerste muziek.”

Wie goed luistert hoort woensdag dat er op Omroep Brabant radio muzikaal wordt stilgestaan bij het 100-jarig jubileum. Maar er is meer. Zo heeft Brabants Bont-presentator Hubert Mol, die zelf al een tijdje meedraait in radioland, een doos oude radiotunes van zolder gehaald. “Ik ben presentator, maar vooral ook liefhebber. Al die herkenbare tunes van bijvoorbeeld Radio Veronica, ik heb ze allemaal bewaard. Ik kan daar echt van genieten en volgens mij de luisteraar ook. Daarom heb ik ze voor morgen eens even flink afgestoft!”

Winnen, winnen, winnen!

Wie naast de Brabantse gezelligheid ook nog kans wil maken op mooie prijzen, moet zeker bij Omroep Brabant zijn, zegt Maarten Kortlever. “We hebben regelmatig leuke acties, met mooie prijzen. We hebben onlangs nog koffie uitgedeeld in de ochtendspits en een compleet verzorgde vrijdagmiddagborrel weggegeven!”

En daar blijft het niet bij, want er komt nog meer aan: “Ik kan er nu nog niet teveel over vertellen, maar het heeft iets te maken met een feestje met veel confetti eind februari”, hint hij. “De laatste dagen van het jaar moet je dus echt Omroep Brabant in de gaten houden!”