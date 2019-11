Dove judoka Jari Wollrabe (15) is op weg naar de top

Jari is doof geboren, maar kan nu gelukkig wel iets horen. Dat komt door een gehoorapparaat dat communiceert met magneetjes en elektroden die op ingenieuze wijze in zijn hoofd zijn ingebracht.

"Ik heb op mijn derde jaar een operatie gehad en toen deden ze een magneet in mijn hoofd", vertelt Jari. "Toen kon ik aan één kant horen. En op mijn vierde kreeg ik de tweede. Het blijft alleen wel lastig, omdat ik niet altijd alles versta."

Niet vanzelfsprekend

De 15-jarige puber hoort niet optimaal, maar kan zich goed staande houden. Bijvoorbeeld tijdens de judoles. Al is dat volgens zijn moeder Inge Wollrabe niet zo vanzelfsprekend.

"Het is voor een dove jongen toch anders om bij een club te gaan judoën", zo vertelt ze. "Door zijn implantaten kon hij redelijk horen, maar dat is toch anders dan dat wij horen. Het is moeilijk om in een grote groep kinderen, waar veel lawaai is, de leraar goed te volgen. En als hij wedstrijdsimulatie gaat draaien, dan zet hij het apparaat uit en hoort hij niks meer."

Bekijk de video met Jari Wollrabe, zijn trainer en zijn vader en moeder en lees daarna verder.

In de ogen kijken en handgebaren

"Trainen gaat lastig met gehoorapparaat ", legt zijn judoleraar Jo Gevers uit. "Want als hij op de grond valt, is het apparaat of zijn hoofd kapot. Het is inderdaad anders om Jari les te geven. Bij een ander kun je pratend aanwijzingen geven, maar hem moet je recht in de ogen aankijken en met je handen werken", aldus Gevers.

Jari wil naar de top

Jari heeft dus altijd een extra uitdaging. Maar de jonge judoka zelf haalt er zijn schouders over op, hij is niet anders gewend. Bovendien is hij heel goed in judo, een echt talent. Niet voor niets traint hij dan ook mee met de allerbeste judoka's van Nederland. Hij wil de top halen, stralen op een wereldkampioenschap of de Olympische Spelen.

"Ik heb er mijn vrijheid voor over. Natuurlijk niet door in de gevangenis te komen of zo, maar door minder te gamen of met vrienden af te spreken", aldus een lachende Jari.