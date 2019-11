België zegt ‘hallo’ tegen Jumbo, maar wát is nou het succes van Nederlandse supers?

Jumbo is het zoveelste Nederlandse grootwinkelbedrijf dat voet aan wal zet in buurland België. Onder meer HEMA, Kruidvat , Blokker, Zeeman, Wibra en de geduchte concurrent Albert Heijn gingen de familie Van Eerd voor. “De Nederlandse supermarktketens zijn in België echte discounters en dat spreekt de consument aan”, aldus retaildeskundige Erik Hemmes.

Lange wachtrijen bij de opening van de Jumbo in Pelt (foto: Jumbo)

Goedkoop én winstgevend

Dat Nederlandse winkelketens ook in België zo’n succes zijn, is terug te redeneren naar het dna van die bedrijven. “Nederlanders zijn slimme retailondernemers: zij zijn van nature competitief ingesteld en bovendien is de markt in Nederland professioneel ontwikkeld”, zegt Hemmes. Daarnaast slagen de Nederlanders er perfect in om én goedkoop, maar óók winstgevend te zijn.

En daar zit meteen het pijnpunt bij de Belgische supermarktketens. Van de vier grote spelers daar (Carrefout, Colruyt, Delhaize en Aldi) nam de winst afgelopen jaren sterk af. Opvallend is ook dat de naam Albert Heijn in België uit het straatbeeld leek te verdwijnen en op zou gaan in Delhaize. In plaats daarvan heeft eigenaar Ahold Delhaize besloten de winkels van Albert Heijn bij de zuiderburen te verdubbelen, omdat de klant juist tevreden is over de Nederlandse supermarkt.

Expansie

Terug naar Jumbo. Het Veghelse supermarktbedrijf heeft er nooit een geheim van gemaakt om ook buiten de landsgrenzen winkels te openen. In 2013 ging in Breda hun eerste Foodmarkt van Nederland open. Dat trok ook de aandacht van Belgische consument, voor wie boodschappen doen in Nederland sowieso goedkoper is. Volgens Hemmes was het daarna een simpele optelsom: “Jumbo heeft natuurlijk ook in de gaten dat de winkels van Albert Heijn een groot succes zijn.”

‘Ook in België wordt Jumbo een succes’

In Nederland pretendeert de gele grootgrutter de allergoedkoopste te zijn. In België laat de supermarkt die zekerheid los, zo vertelde Jumbo-baas Frits van Eerd tegen VTM NIEUWS: “Er is in België al een supermarkt (Colruyt, red.) met de laagste prijsgarantie. Het zou heel raar zijn als er een speler bijkomt die precies hetzelfde zegt.”

Tóch zit daar volgens Hemmes de kracht van het succes: “Jumbo is in Nederland al de goedkoopste supermarkt én daarbij winstgevend”.

In België is Jumbo dus min of meer een nieuwe discountsuper. Volgens de retaildeskundige gebeurt bij onze zuiderburen nu precies hetzelfde als in ons land bij de intrede van Aldi in 1972 en Lidl in 1997. Ofwel: scherpe concurrentie schudt de gevestigde markt en dat merkt de klant dan weer in de portemonnee.

Op de openingsdag kon de winkel al op veel belangstelling rekenen (foto: Jumbo)

Nederlands is koploper

“In Europa is Nederland sowieso een koploper als het gaat om supermarktretail”, aldus Hemmes. In Engeland is zelfs een trainingsorganisatie die trips naar Nederland organiseert om te kijken hoe wij hier in ons land zaken doen. “En ook in Amerika kan Wallmart nog heel veel van Nederland leren.”

Wie weet zit daar dus ook nog groei voor Jumbo. Vooralsnog beperkt de expansie zich nog even tot België: dit jaar openen er nog twee supermarkten, voor volgend jaar staan er nog eens vijftien tot twintig winkelopeningen op de rol en over vijf jaar moeten dat honderd winkels zijn.