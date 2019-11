Roofvogel vliegt dwars door raam van hotel en blijft wonder boven wonder ongedeerd

Toen de beveiliger binnen ging kijken, trof hij een ravage aan. Overal lag glas. Dat bleek niet veroorzaakt door een inbreker zoals hij in eerste instantie dacht, maar door een bijzondere indringer. Een havik, een grote roofvogel, was door de ruit naar binnen geknald.

Groot gat

Omdat er enkel glas in het raam zat, heeft de vogel een groot gat in het raam geslagen. Het dier was ongedeerd en zat op een rieten stoel in de gang.

De havik ging rustig op een stoel zitten.

De beveiliger wist de vogel samen met medewerkers van de dierenambulance te vangen. Daarna werd de havik buiten losgelaten. "Hij was behoorlijk krachtig en kon nog vliegen. Hij liet zich niet zo makkelijk pakken", vertelt een woordvoerder van de dierenambulance. "We hebben hem uiteindelijk grondig gecontroleerd op gebroken vleugels. Het dier heeft geluk gehad, omdat het enkel glas was, dubbel glas had hij niet overleefd."

Geen gewonden

Volgens de beveiliger staan op de plek waar de vogel naar binnen vloog regelmatig gasten naar de binnentuin te kijken. Maar gezien het tijdstip stond er niemand voor het raam. Er is niemand gewond geraakt.

Volgens de woordvoerder van de dierenambulance leeft de havik in het bos in de buurt en kon het ongeluk gebeuren doordat hij te laag vloog.