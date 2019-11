Dankzij Tom kan borstkanker nog vroeger worden opgespoord via een 3D-scan van de borst

"Ik ben ervan overtuigd dat ik met de Early Warning Scan jaren geleden al had kunnen ontdekken dat mijn vrouw een verdachte plek had in haar borst", benadrukt hij. Paulette (60) was een trouwe deelnemer aan het landelijk borstkankeronderzoek. De uitslagen waren altijd goed. Toch voelde ze begin dit jaar een hard stukje in haar linkerborst. "Geen knobbel, het was eerder een harde plek." Ze bleek een weinig voorkomende vorm van borstkanker te hebben. "En die laat zich op een röntgenfoto nauwelijks zien omdat die zich als de tentakels van een inktvis verspreidt in de melkklieren."

Voorbeeld uit automotive

"Ik vond het merkwaardig dat ze met alle dure medische apparatuur dit niet hebben kunnen ontdekken", zegt Tom. "Al die onderzoekstechnieken richten zich op de binnenkant van de borst", constateert hij. "Maar als je andere technieken inzet, kun je juist aan de buitenkant al heel vroeg van alles waarnemen." Hij wijst op het 3D-onderzoek dat in de automotive-industrie wordt toegepast. Op zijn computer laat hij beelden zien van een auto met een draaiende motor. "De trillingen van de motorkap die voor het menselijk oog onzichtbaar zijn, kun je met deze techniek zichtbaar maken. Je kunt dan zwakke plekken vinden die versterkt moeten worden. Hiermee kun je ook op zoek gaan naar afwijkingen in de borst. Als we die vinden zeggen we: deze mevrouw moet contact opnemen met haar huisarts."

Een andere techniek die Tom met de 3D-scan wil toepassen, komt uit de filmindustrie. "In Hollywood gebruiken ze die om foto-realistische gezichten te maken. Wij maken op dezelfde manier super-gedetailleerde fotografische opnamen en meten vervolgens de huidspanning. Ook dat kan een signaal opleveren dat er onder de huid iets zit wat er niet thuishoort." Op weer een ander niveau wordt de flexibiliteit van de huid gemeten door middel van luchtdruk. "We brengen de huid in beweging en kunnen zo zien of bepaalde plekken misschien minder flexibel zijn."

Jheronimus Academie voor Data Science

Alle informatie die via die verschillende technieken is verzameld, wordt doorgestuurd naar het datacentrum van de Jheronimus Academie in Den Bosch, een van de partners in de ontwikkeling. "Zij hebben daar de specifieke kennis die nodig is om al die data te analyseren."

Als technisch deskundige voelde Tom zich aanvankelijk een vreemde eend in de medische wereld. "Maar ik had dankzij de borstkanker van mijn vrouw een inkijkje in die wereld gekregen en durfde het aan om vragen te stellen en suggesties te geven." De behandelend artsen van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven waren meteen enthousiast. "Ze zagen dat ik als buitenstaander met oplossingen kwam waar nog niemand aan gedacht had."

Niet belastend

Tom denkt dat zijn scantechniek niet alleen goedkoper is dan de gebruikelijke opsporingstechnieken, maar ook minder belastend voor vrouwen. "We raken niemand aan. De techniek is pijnloos, stralingsloos en veilig." Hoe het 3D-onderzoek er in de praktijk gaat uitzien, weet hij nog niet. "Dit hangt er ook vanaf of de overheid deze manier van opsporing wil opnemen in het bevolkingsonderzoek. Maar mocht dat niet zo zijn, dan gaan we het zelf bijvoorbeeld via privé-klinieken aanbieden. We vinden het belangrijk dat deze techniek snel beschikbaar is."

"Opsporing van borstkanker via bevolkingsonderzoek is maar beschikbaar voor zo’n veertig procent van de vrouwen", zegt Tom. "Vooral jonge vrouwen zijn aan zichzelf overgeleverd omdat de screening alleen geldt voor vrouwen ouder dan 50 jaar. Vooral voor hen wilde ik een oplossing bedenken."

Zijn vrouw Paulette heeft inmiddels een groot deel van haar behandelingen achter de rug. "Gelukkig kon ik borstbesparend geholpen worden en kwam ik in aanmerking voor immunotherapie." Dat haar man nu via haar ziekte op een vroege opsporingsmethode is gekomen, doet haar goed. "In het groepje van borstkankerpatiënten waarmee ik sport, hoor ik regelmatig dat mijn ziekte toch niet voor niets is geweest."