Actievoerders krijgen boete van 300 euro voor bezetting van stal in Boxtel

De 67 aanhangers van dierenrechtenorganisatie Meat the Victims die op 13 mei in Boxtel een varkensstal bezetten, hebben woensdag voor de rechtbank in Den Bosch een boete van 300 euro gekregen. Daarnaast werd een voorwaardelijke celstraf opgelegd van twee weken. Justitie eiste eerder op de dag een week cel.

De rechter vindt dat de actievoerders geen recht hadden om het boerenerf te betreden en de stal te bezetten. Omdat het om een geplande actie was, hield de rechter alle 67 activisten verantwoordelijk voor de bezetting en kregen ze allemaal dezelfde straf.

Volgens de rechter waren alle 67 actievoerders op het terrein en gingen ze ondanks herhaalde roepen van de politie niet weg.

Bedoeld voor publiciteit

De actie droeg volgens de rechter niet bij aan het dierenwelzijn, maar was louter bedoeld om publiciteit te genereren. Dierenleed is niet aangetoond, aldus de rechter. En ook droeg de actie niet bij aan het debat over dierenwelzijn.

Daarnaast nam de rechter het de activistiten kwalijk dat ze het gezin dat op het erf woont, hebben getroffen door het bedrijf te overrompelen met zo’n grote groep.. “Dit was geen vreedzaam protest”, hield hij de actievoerders voor. “En een overtuiging rechtvaardigt niet het overtreden van de wet.”

Enorme groep

Ruim tweehonderd dierenactivisten van Meat the Victims kwamen op maandag 13 mei het terrein op van een varkensboer in Boxtel. De officier beschreef in haar requisitoir hoe medewerkers van het varkensbedrijf een enorme groep mensen het erf op zagen komen. Een deel van de groep opende de deur van de stal en ging naar binnen. Een ander deel bleef buiten. De mensen die binnen zijn geweest, stonden woensdag voor de rechter.

'There is no excuse for animal abuse'

In de stal maakten de aanhangers van Meat the Victims video’s van de varkens en eisten dat ze de gewonde dieren mee mochten nemen om die te verzorgen. Ongeveer honderd andere activisten verzamelden zich buiten de boerderij en voerden daar actie. Ze riepen leuzen als 'There is no excuse for animal abuse'.

De sfeer werd snel grimmig, mede door protesterende boeren, die auto’s van de activisten omduwden.

Het vertonen van de beelden, die volgens de actievoerders tijdens de bezetting van de stal in Boxtel zijn gemaakt, zorgde voor veel emoties in de zittingszaal. Verschillende actievoerders lieten hun tranen de vrije loop.

Bijna alle verdachten wilden niet zeggen of ze in de stal waren geweest. Slechts één activiste gaf wel toe dat ze binnen was geweest. Maar volgens justitie is voor iedere verdachte vastgesteld dat ze in de stal waren en dat ze flinke schade hebben aangericht en de varkens onrustig hebben gemaakt.

Willekeurig gekozen

Volgens een actievoerder was de boerderij In Boxtel willekeurig voor de actie uitgekozen en wilden ze vooral laten zien 'wat er over het algemeen in de stallen gebeurt'. Uiteindelijk duurde de bezetting maar liefst tien uur.

De politie maakte een einde aan de bezetting, omdat de situatie te gevaarlijk werd. Het werd donker en de spanning tussen demonstranten en boeren liep op. Daarom werd ingegrepen en werden de activisten die in de stal waren geweest naar het politiebureau in Eindhoven gebracht..

Vertraagd

Van de 67 gedaagde actievoerders kwamen er een kleine vijftig opdagen. De actievoerders komen uit alle windstreken: Finland, Slovenië, Tsjechië, Duitsland, Engeland, Nederland en België.

Niet spraakzaam

De actievoerders waren niet erg spraakzaam. Velen maakten bezwaar tegen hun aanhouding in mei van dit jaar. Volgens hen wisten ze niet dat ze gearresteerd werden toen ze na de bezetting van de varkensstal in de bus stapten. De activisten dachten dat ze naar het station zouden worden gebracht. Daarom stapten ze in de bus. De officier van justitie ontkende dat hier een fout is gemaakt.

Vertegenwoordigers van de boeren, leden van boerenorganisatie ZLTO en POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij), keken toe op de tribune. Verderop in een andere zaal keken aanhangers van dierenrechtenorganisatie Meat the Victims mee .