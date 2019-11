Vrienden maken samen een milieuvriendelijke worst: 'Geen vlees maar kidneybonen en oesterzwammen'

Ook hier aan de keukentafel zijn de boerenprotesten onderwerp van gesprek. "Als trotse varkensboer gaat het onderwerp je natuurlijk aan het hart", zegt Wilbert Egelmeers. Al jaren stelt hij zijn bedrijf open voor geïnteresseerde burgers. De strenge regelgeving van de provincie Brabant stemt de mannen aan tafel weemoedig. Het is maar de vraag hoeveel van hun collega's het voor elkaar krijgen om hun stallen binnen afzienbare tijd aan te passen. En het doet pijn dat veel mensen wel van alles roepen, maar niet weten hoe de vork in de steel zit.

Minder vlees eten

Dat minder vlees eten wellicht een goed idee is, dát wisten deze mannen een paar jaar geleden al. In 2017 hoorden ze een reclamespotje op de radio. "Vlees produceren zou slecht zijn voor het milieu", zegt Wilbert Egelmeers. "Het was een spotje van de overheid. Toen wilden we eigenlijk gewoon weten hóe belastend de vleesproductie is en wat we zelf konden doen om dat te verbeteren."

Bekijk de video en lees verder.

"Onze varkens krijgen voornamelijk restproducten uit de voedingsindustrie te eten", zegt Erik Geene. "Aardappelproducten, zoals friet die te klein is voor consumptie, of brood dat al een dag in de supermarkt heeft gelegen." Deze manier van het voeden van de varkens levert een enorme CO2-reductie op. "Nog geen 10 procent van het voer bestaat nog uit het oude krachtvoer", zegt Egelmeers. Maar nog liever wilde het collectief een vleesproduct ontwikkelen dat minder belastend is voor het milieu.

Ecologische voetafdruk

Goeie Worst heet het. Worst gemaakt van de varkens van Geene. Varkens die dus al een minder grote ecologische voetafdruk hebben door de manier van voeden. Maar naast het varkensvlees bestaat de worst ook voor een deel uit kidneybonen of oesterzwammen. Een worst dus, met minder vlees. "Een mooi alternatief voor mensen die minder vlees willen eten", zegt Marcel Berkvens.

De worst is ontwikkeld in samenwerking met de HAS Hogeschool. De varianten met kidneybonen en oesterzwammen kwamen als winnaar uit de bus. Ze zijn uitgebreid getest door consumenten op braderieën en markten en gelukkig goed bevonden. Egelmeers legt uit dat het vooral om de structuur van de worst gaat. "De steeltjes van de oesterzwammen hebben bijna de zelfde structuur als vlees. Dat gaat dus prima in zo'n worst." Ook de variant met kidneybonen werkt goed. "Door de kleur van de bonen kleurt de worst ook mooi roze. Het ziet er ook gewoon mooi uit", zegt Egelmeers.

Assortiment uitbreiden

De worsten liggen sinds een paar dagen ook echt in drie supermarkten, onder meer in Overloon en Vierlingsbeek. Daar waar de producten vandaan komen. Ook dat is onderdeel van het concept. Meer eten uit je eigen omgeving. Ook dát is beter voor het milieu. Toch hebben de mannen van Eigezwijns nog genoeg dromen. "Het uitbreiden van het assortiment bijvoorbeeld", zegt Egelmeers. "En dat het gewoon goed blijft lopen. Dat mensen de worsten blijven kopen dus. Ook als de actieweek voorbij is".