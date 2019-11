Heeft veegwagen sporen van schietpartij weggepoetst? De politie pluist door het afval

De politie kreeg kort na halftwaalf een melding over een schietpartij in de straat Peelhof. "Omdat niet helemaal duidelijk was waar er precies zou zijn geschoten, hebben we over behoorlijke lengte de straat afgezet voor onderzoek", laat een woordvoerder van de politie weten.

Vuilniszakken

Probleem was alleen dat een veegwagen al door de straat heen was geweest om het wegdek te kuisen en vuilniszakken op te halen. Het voertuig werd dan ook subiet door de politie in beslag genomen. Het vuilnis werd door agenten minutieus uitgeplozen. Volgens een omstander is daarbij ook gebruik gemaakt van een metaaldetector.

Sporenonderzoek

In de Peelhof lagen enkele vuilniszakken midden op straat, vergezeld van kleine, gele nummerbordjes die de technische recherche gebruikt bij sporenonderzoek De politie kan in verband met het lopende onderzoek niet zeggen of er tussen het afval iets is gevonden. Volgens de woordvoerder staat nog niet vast of er daadwerkelijk is geschoten. "We moeten voorlopig afgaan op de melding en enkele verklaringen van getuigen."

Na de schietpartij arresteerde de politie rond één uur wel twee personen op de A270 ter hoogte van Nuenen. Rond halfdrie in de middag werd een derde persoon opgepakt in de Peelhof. Over de leeftijd en woonplaats van de opgepakte personen geeft de politie voorlopig geen informatie.