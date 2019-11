'Natuurlijk ben ik er onrustig onder', PSV op zoek naar eerste winstpartij in een maand tijd

De 42-jarige Van Bommel moet voor het eerst in zijn trainerscarrière omgaan met stevige kritieken en moet PSV behoeden voor een sportieve crisis, voor zover die er al niet is in Eindhoven. Zelf blijft Van Bommel rustig onder de situatie, zo zegt hij zelf daags voor het Europa League-treffen met LASK. “Ik heb wel eens betere fases gehad. Natuurlijk ben ik er ook onrustig onder. Je voelt de druk. Maar of je nu wint of verliest: je moet vooruit en je moet proberen de rust te behouden.”

Geen dingen anders

Toch zal de PSV-supporter er rekening mee moeten houden dat er weinig zal veranderen om wellicht het kantelpunt te forceren. Van Bommel: “De slechte resultaten willen niet altijd zeggen dat je iets anders moet doen. Iedereen weet dat ik een trainer ben die gericht is op de lange termijn. Ik doe altijd hetzelfde, maar soms wat anders. Je moet niet eigenwijs zijn als de wedstrijd om verandering vraagt.”

Bekijk hieronder de video van PSV-watcher Job Willemse en lees verder.

En in Oostenrijk kan het voor de ploeg van trainer Mark van Bommel zomaar een cruciaal duel worden. Wint PSV, dan is overwintering in de Europa League zo goed als zeker en zou de rust terug kunnen keren in Eindhoven. Maar bij een gelijkspel of een nederlaag maakt PSV het nog knap lastig voor zichzelf. Bij verlies kan Sporting Lissabon de ploeg van Van Bommel voorbij gaan in de groep en komt LASK op evenveel punten (7) met nog twee wedstrijden te spelen.

Resterend schema PSV in Europa League

7/11: LASK Linz – PSV

28/11: Sporting Lissabon – PSV

12/12: PSV – Rosenborg BK

Lees verder onder de tweet.

Verdediger Daniel Schwaab schoof ook aan tijdens het perspraatje vooraf en ziet de wedstrijd tegen de Oostenrijkers als een mogelijk omslagpunt. “Als we een goed resultaat halen, zijn we zo goed als zeker door in de Europa League en hebben we een doel bereikt. Maar wij zien dit ook als een kans om het vertrouwen weer op te bouwen.”

Andere kant op

De geboren Duitser snapt dat er geluiden te horen zijn over een crisis in Eindhoven. “Maar je bent zo goed als je laatste wedstrijd. We weten dat het geen gemakkelijke situatie is, maar het kan snel de andere kant op gaan en een overwinning op LASK draagt daar alleen maar aan bij.”