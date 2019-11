Schoenenmuseum Waalwijk is druk aan het inpakken, ook de 12.000 schoenen verhuizen mee

De inventaris van een museum inpakken en op een nieuwe locatie weer uitpakken lijkt op papier een simpele klus, de praktijk is stukken weerbarstiger weet ook Karin. “Deze trolleys zijn speciaal gemaakt om straks de leren zadels op een nette manier te transporteren. In een kooi hangen dikke ronde balken waar het zadel – net als bij een paard – overheen gelegd kan worden. Op die manier verhuizen ze straks mee naar de nieuwe locatie zonder ze te beschadigen.”

De Waalwijkse schatkamer bestaat uit twaalfduizend (losse) schoenen

De inhoud van de Waalwijkse museale schatkamer gaat uiteraard ook mee naar het nieuwe museum. Op een geheime plek worden in meerdere geconditioneerde ruimtes duizenden schoenen bewaard. “We hebben hier ruim twaalfduizend schoenen, losse schoenen, laarzen en soms een linker en dan weer een rechterschoen”, vertelt Timmermans tussen de zoemende apparaten die de temperatuur en de luchtvochtigheid van de ruimtes reguleert.

Dozen vol met schoenen

In de schatkamer staan de witte apart genummerde schoenendozen tot aan het plafond opgestapeld. “Ze worden bewaard om te laten zien hoe schoenen werden en worden gemaakt, in de loop van de eeuwen en decennia is daar veel in veranderd. Soms komen er onderzoekers langs die willen weten wat voor stiksels er in een bepaalde periode voor schoenen werd gebruikt.” Waar je ook kijkt in de schatkamer, overal staan er stellingen vol met witte gevulde schoenendozen.

Karin Timmermans zoekt tussen de twaalfduizend schoenen naar het juiste exemplaar

Een pop mag niet mee, maar de karrenwals 'moet' mee

Overigens krijgt niet alles weer een plekje in het nieuwe museum. “De meeste poppen gaan niet mee, die zijn oud versleten en soms een tikkeltje oubollig.” Een pop in de vorm van een man die het vlees van een koeienhuid aan het afschrapen is gaat niet mee. “Nee, die is te oubollig. Maar, de karrenwals die moet wel mee”, benadrukt Timmermans. In een karrenwals werd de huid onder grote druk - en volgens het principe van een deegroller - stukjes groter geperst.

Druk, druk, druk

Medewerkers van het schoenenmuseum en vrijwilligers zijn nog lang niet klaar voor de verhuizing. “2021 Lijkt nog ver weg”, zegt Timmermans. “Maar voor ons is het al heel dichtbij, er moet nog veel gebeuren.” Ze doet het licht uit van de Waalwijkse schatkamer, waar duizenden schoenendozen wachten op het moment dat iemand het deksel van een schoenendoos haalt om vervolgens de inhoud te bestuderen. Wel met handschoenen aan!