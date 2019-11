Breakdancer Menno van Gorp droomt van historische WK-titel: ‘Ik wil geschiedenis schrijven’

De afgelopen weken zat het komende toernooi constant in de gedachten van Van Gorp. “Ik heb het nu twee keer gewonnen. Het zou heel mooi zijn om het een derde keer te winnen. Dat heeft nog nooit iemand bereikt. Daarmee zou ik geschiedenis schrijven. En dat is een goede motivatie om extra hard aan de bel te trekken.”

Bekijk de video met Menno van Gorp en lees daarna verder.

Favoriet op leeftijd

Het is niet dat Van Gorp het toernooi zomaar even zal winnen. “Het is een hele uitdaging, vooral door mijn leeftijd. Ik wil niet zeggen dat ik oud ben, ik ben dertig jaar. Maar over het algemeen bekeken zijn ze de meeste deelnemers wel wat jonger. Ik ben een van de ouderen in de line-up.”

Ik denk dat ik bij de echte kenners favoriet ben - tweevoudig wereldkampioen Van Gorp

De leeftijd van de Tilburgse danser zegt echter niet alles. “Mensen die er even in hoppen begrijpen misschien niet meteen wat ik doe met mijn bewegingen. Maar ik denk dat ik bij de echte kenners van de dans wel de favoriet ben.”

Olympische droom

Ondanks het feit dat Van Gorp nu al bij de ouderen hoort, wil hij nog wel een paar jaar dansen. Hij heeft namelijk nog wel een droom: dansen op de Olympische Spelen. Een realistische droom. In 2024 is breakdance olympisch. “Dat is wel een doel voor mij. Ik denk dat het een hele mooie afsluiter zou zijn. Ik zal daarna niet helemaal stoppen met dansen, maar wel op het hoogste niveau. Voor mij is 2024 een mooi doel om naar toe te werken.”

Maar eerst dus het WK in India, de Red Bull BC One World Final. Op zaterdag 9 november neemt Van Gorp het op tegen vijftien andere dansers in de strijd om de titel.