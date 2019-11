Eerst de glimlach en dan het succes: veldrijdster Yara Kastelijn rijdt met veel plezier het EK

"Ik ben drie jaar zoekende geweest”, zegt de 22-jarige veldrijdster. “Ik ben naar de weg gegaan, maar dat vond ik niet zo leuk. Vorig jaar ben ik teruggegaan naar het veld. En ik heb het zo naar mijn zin, binnen de ploeg is het ook een soort familie. Ik vind het gewoon heel leuk."

Overwinningen

In de afgelopen jaren was Kastelijn haar zomer kwijt aan wegwedstrijden, vervolgens was ze in de winter te moe om in het veld echt top te presteren. De afgelopen zomer trainde ze vooral hard, ze werkte aan haar techniek en zorgde dat ze klaar was voor het nieuwe seizoen in het veld. Met succes. Haar trainers hadden al aangegeven dat ze deze winter goed zou zijn.

"Ik had het doel om op het podium te komen en wilde graag vaak in de top vijf eindigen. Maar ik heb nu al twee keer gewonnen en al vier keer podium gereden. Dat is wel heel tof”, zegt de trotse winnares van de veldrit in Gavere en de Koppenbergcross.

EK op zondag

Ondanks de goede prestaties in de afgelopen weken voelt Kastelijn geen druk voor de volgende wedstrijd. Komende zondag staat ze aan de start van het EK veldrijden. “We gaan het wel zien. Andere jaren wilde ik pieken naar wedstrijden of kampioenschappen, maar dat mislukte altijd. Ik kon niet goed met de druk omgaan. Van mijn mental coach heb ik geleerd daar mee om te gaan. Ik voel nu nog geen druk, dat is een goed teken.”

Kastelijn kijkt vooral uit naar haar eerste kampioenschap bij de elites. "In het veld komt het echt op jezelf aan. In het veld wint de beste. Ik denk dat het heel lastig zal zijn, iedereen wil zondag winnen in Italië. De sterkste gaat winnen."