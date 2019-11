Met 226 kilometer per uur over de A16: 'Hij had wel erg veel haast'

De man haalde volgens politiegegevens zelfs een topsnelheid van 250 kilometer per uur. Dat terwijl op dit deel van de A16 een maximumsnelheid geldt van 130 kilometer per uur.

Spanje

"Hij had wel erg veel haast om in Brussel te komen", verzucht een politiewoordvoerder op Twitter. Het rijbewijs van de bestuurder, een Spanjaard, is meteen van hem afgenomen. Het Openbaar Ministerie bepaalt hoe hoog de bekeuring wordt die de man krijgt.

Ook jongen (17) op de bon geslingerd

Eerder op de dag liet de politie tijdens een snelheidscontrole op de Kapittelweg in Breda een 17-jarige jongen stoppen. Hij reed in een auto met een snelheid van 98 kilometer per uur over de weg, terwijl daar een maximumsnelheid geldt van 50 kilometer per uur. De jongen bleek geen rijbewijs te hebben.